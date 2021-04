Retroscena su Cr7, ecco che è successo negli spogliatoi (Di lunedì 12 aprile 2021) Ma perché il portoghese è apparso così irascibile durante e dopo partita col Genoa ? Ronaldo, il Retroscena A fornire una possibile spiegazione ci ha pensato la Gazzetta dello Sport, con un ... Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 12 aprile 2021) Ma perché il portoghese è apparso così irascibile durante e dopo partita col Genoa ? Ronaldo, ilA fornire una possibile spiegazione ci ha pensato la Gazzetta dello Sport, con un ...

Advertising

ilgiornale : Gosens, all'interno della sua autobiografia, ha raccontato come CR7 l'abbia fatto rimaner male con un gesto inaspet… - Italia_Notizie : 'Non mi ha nemmeno guardato in faccia'. Quel gesto (inaspettato) di CR7 - TheMattDP10 : ?NON CI CREDO: La JUVENTUS boccia un giocatore: ecco il retroscena -

Ultime Notizie dalla rete : Retroscena Cr7 Retroscena su Cr7, ecco che è successo negli spogliatoi ... con un retroscena su quanto accaduto negli spogliatoi dello Stadium al termine del match. 'Non è la prima volta che CR7 s'arrabbia quando non segna. È già capitato di vederlo scuotere la testa e ...

Caso Ronaldo, non ha buttato la maglia a terra: la ricostruzione Accade allora che CR7, a fine partita, si sfili la maglia arrabbiati, la getti per terra ed esca ... Caso Ronaldo, svelato il retroscena di Juve Genoa E' un attimo ed è il trionfo del ragazzino, o ...

Retroscena su Cr7, ecco che è successo negli spogliatoi Virgilio Sport Retroscena su Cr7, ecco che è successo negli spogliatoi Spuntano i veri motivi del nervosismo del portoghese, che col suo gesto ha diviso i sostenitori bianconeri. E c'è chi lo definisce: Caso umano.

Ronaldo non ha gettato la maglia a terra: il retroscena Il portoghese è sembrato nervoso dopo la vittoria contro il Genoa: nonostante questo ha voluto premiare un raccattapalle ...

... con unsu quanto accaduto negli spogliatoi dello Stadium al termine del match. 'Non è la prima volta ches'arrabbia quando non segna. È già capitato di vederlo scuotere la testa e ...Accade allora che, a fine partita, si sfili la maglia arrabbiati, la getti per terra ed esca ... Caso Ronaldo, svelato ildi Juve Genoa E' un attimo ed è il trionfo del ragazzino, o ...Spuntano i veri motivi del nervosismo del portoghese, che col suo gesto ha diviso i sostenitori bianconeri. E c'è chi lo definisce: Caso umano.Il portoghese è sembrato nervoso dopo la vittoria contro il Genoa: nonostante questo ha voluto premiare un raccattapalle ...