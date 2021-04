Napoli, parla l’agente di Osimhen: «Nessun problema con Mertens» (Di lunedì 12 aprile 2021) Victor Osimhen ha finalmente ritrovato continuità con la maglia del Napoli: ecco le dichiarazioni dell’agente del nigeriano Victor Osimhen ha trovato continuità: ecco le parole dell’agente William D’Avila, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Osimhen – «Quando un giocatore va a fare una nuova esperienza è chiaro che deve avere necessità di un periodo di adattamento nel campionato nuovo dove si va a giocare. Per di più nella stagione di Victor si sono sommati gli infortuni ed è stato sfortunato perché si è beccato il Covid. Ora sta bene di testa, è molto concentrato e quando sta bene con la testa chiaramente ne risente anche il campo e le giocate sul terreno di gioco. Spero che non si fermi più con i gol, si sta allenando al massimo. Al di là dei gol che segna ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Victorha finalmente ritrovato continuità con la maglia del: ecco le dichiarazioni deldel nigeriano Victorha trovato continuità: ecco le parole delWilliam D’Avila, ai microfoni di Radio Kiss Kiss– «Quando un giocatore va a fare una nuova esperienza è chiaro che deve avere necessità di un periodo di adattamento nel campionato nuovo dove si va a giocare. Per di più nella stagione di Victor si sono sommati gli infortuni ed è stato sfortunato perché si è beccato il Covid. Ora sta bene di testa, è molto concentrato e quando sta bene con la testa chiaramente ne risente anche il campo e le giocate sul terreno di gioco. Spero che non si fermi più con i gol, si sta allenando al massimo. Al di là dei gol che segna ...

Advertising

MilleSud : @ila_napoli_ @Galeazzo13 @MeMeEsposito @DavideBattin Non non lo sa parla a vanvera - RafQuelloLi : @danpoggio È tipico delle grandi città (in Italia solo Roma e Milano) Assorbire, e trasferire Il problema è che in… - stebiakun79 : Un pagliaccio bipolare che parla attraverso un giornaletto di merda. Il top. - 100x100Napoli : Marco #Bucciantini parla della partita di ieri del #Napoli e della corsa #Champions. - VitigniIrpini : @LaRepubblica_it parla del nostro progetto, siamo davvero felici. Grazie infinitamente per la professionalità e per… -