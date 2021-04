Modi per controllare il rischio nel trading di forex (Di lunedì 12 aprile 2021) In qualità di trader, il tuo lavoro numero uno è quello di Risk Manager. È necessario controllare e ridurre al minimo il rischio in ogni momento per applicare strategie di trading profittevoli. Questo dovrebbe essere il tuo obiettivo principale. Questo concetto è difficile da comprendere per alcuni trader, ma è un ingrediente essenziale per il successo nel settore del forex. I Fai trading con un hard stop loss Uno dei Modi migliori per i trader per contenere l’esposizione al rischio nei mercati è piazzare un hard stop loss ad ogni operazione. Un hard stop loss è attivo nel mercato e verrà eseguito quando i prezzi raggiungeranno quel livello. È automatico e non richiede al trader di fare altro una volta che è stato posizionato. Uno stop loss mentale è ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 12 aprile 2021) In qualità di trader, il tuo lavoro numero uno è quello di Risk Manager. È necessarioe ridurre al minimo ilin ogni momento per applicare strategie diprofittevoli. Questo dovrebbe essere il tuo obiettivo principale. Questo concetto è difficile da comprendere per alcuni trader, ma è un ingrediente essenziale per il successo nel settore del. I Faicon un hard stop loss Uno deimigliori per i trader per contenere l’esposizione alnei mercati è piazzare un hard stop loss ad ogni operazione. Un hard stop loss è attivo nel mercato e verrà eseguito quando i prezzi raggiungeranno quel livello. È automatico e non richiede al trader di fare altro una volta che è stato posizionato. Uno stop loss mentale è ...

