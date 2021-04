Milano | Ibrahimovic si fa aprire un ristorante nonostante i divieti

(Di lunedì 12 aprile 2021) La notizia in esclusiva è stata lanciata da Fanpage Qualche mese fa Zlatanè stato scelto dalla regione Lombardia come testimonial per la lotta al Covid, il virus con cui conviviamo da un anno e che ha anche avuto lo stesso svedese. Secondo quanto riporta Fanpage, nel weekend il calciatore si sarebbe fattounsolo per lui: la notizia desta scalpore visto che ae in tutta la Lombardia i ristoranti (come previsto da dpcm) sono chiusi da mesi ormai. Il sito racconta, con tanto di foto, di unche nella giornata di ieri, domenica 11 aprile, si è recato aldi Tano Simonato, proprietario del locale “Tano passami l’olio”. Un pranzo da 300 euro a testa in cui ci sarebbero stati coinvolti altri commensali. La fonte, che ha voluto ...

Il primo riguarda Zlatan anche se il 39enne svedese pare sia intenzionato a rinnovare ... I primi due sembrano destinati a restare a anche se mancano poco più di due mesi alla ... Un weekend da dimenticare per Zlatan Ibrahimovic, che dopo il cartellino rosso rimediato in Parma-Milan per reiterate proteste ora finisce al centro delle polemiche per un episodio extra-campo ... MILANO – Ibrahimovic si fa aprire un ristorante a Milano in piena zona rossa. Il calciatore, come riportato da Fanpage, se n'è infischiato della zona rossa, quello della zona in cui si trovava fino a ...