Meteo | le temperature massime di oggi in Italia | +24°C in Calabria e Sicilia

(Di lunedì 12 aprile 2021), lediin: punte diin, +18°C a Napoli, +16°C a Roma e Torino E’ stata una giornata tipicamente primaverile inconche, in alcuni punti, hanno raggiunto anche i +24° C. Mentre piogge, temporali e anche locali nubifragi hanno interessato nelle ultime ore molte regioni settentrionali, ma di più la Liguria e l’alta Toscana. Di seguito, leregistrate, lunedì 12 aprile 2021, in alcune localitàne:a Rende, Lascari +23°C a Cosenza, Aragona +22°C a Trapani, Enna +21°C a ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo temperature

Lecontinueranno a rimanere sotto la media del periodo di quasi 10 gradi per i prossimi dieci giorni. La Protezione civile ha posto in allerta gialla nove regioni. Vediamo nel dettaglio ......primaverile si possono trovare pezzi impermeabili all'acqua e al cattivo gusto Se ildi marzo ... A differenza dei periodi invernali, infatti, leanche in caso di acquazzoni non si ...Forte maltempo su parte d’Italia. Nella nostra penisola il tempo è tornato instabile dopo la parentesi stabile a seguito dell’ondata fredda che ha colpito molte regioni ad in ...Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: punte di +24°C in Calabria e Sicilia, +18°C a Napoli, +16°C a Roma e Torino ...