Mascherine non a norma: sequestri negli ospedali lodigiani (Di lunedì 12 aprile 2021) Lodi - Blitz nei quattro ospedali dell'Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi: il nucleo anti sofisticazioni sequestra Mascherine non conformi. L'operazione, che si sta svolgendo a livello ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 12 aprile 2021) Lodi - Blitz nei quattrodell'Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi: il nucleo anti sofisticazioni sequestranon conformi. L'operazione, che si sta svolgendo a livello ...

Advertising

AlbertoBagnai : Non è una novità: - IlContiAndrea : Capisco l’epidemia e la campagna vaccinale ma i #musei davvero non comprendo perché non possano aprire anche in… - borghi_claudio : @Fr4n6o @Sakko83 E del re poverino che si lamentava non parliamo? Piantiamola con la fuffa. I dati sono lì. I conta… - P4PERZHOUSE : @asyourmother SE CHIUDONO TUTTO NON POSSO ANDARCI METTETEVI STE CAZZO DI MASCHERINE E NON ROMPETE I COGLIONI - apavo75 : RT @conteDartagnan: mascherine cinesi che non mascherano Ventilatori cinesi che non ventilano Siringhe cinesi che non iniettano banchi c… -