Manifestanti di "Io Apro" in piazza a Roma: identificate 120 persone, bloccati gruppi al casello autostradale (Di lunedì 12 aprile 2021) Circa 400 i Manifestanti, appartenenti a varie categorie e aderenti al Movimento "Io Apro", che oggi sono scesi in piazza, nonostante il divieto della Questura e si sono presentati nel centro storico, con lo scopo di raggiungere i palazzi istituzionali. Leggi anche: Roma. Alcuni Manifestanti di "IoApro" ricevuti dal Governo Draghi: le novità Manifestazione "IoApro" a Roma 12 aprile Le Forze dell'Ordine presenti, hanno intercettato i Manifestanti e li hanno convogliati presso piazza San Silvestro, al fine di controllarli con i contingenti di forza pubblica a disposizione. Le persone presenti intuendo l'impossibilità di raggiungere i palazzi istituzionali, dopo aver tentato di sfondare il cordone di ...

