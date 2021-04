Live Benevento-Sassuolo 0-0 ?Inzaghi può ipotecare la salvezza

(Di lunedì 12 aprile 2021) Non è il caso di caricarla in maniera eccessiva, ma è innegabile che la sfida di stasera per ilmetta in palio una sostanziosa fetta di. I risultati delle ultime tre...

Advertising

hacker_ec : Italia Serie A: Benevento vs Sassuolo ???????? http://77.247.109.94/hls/T1.m3u8?SBN SERIE A LIVE HD ????… - SkySport : Cominciata #BeneventoSassuolo: segui qui il LIVE - Agenzia_Ansa : Seria A: in campo #BeneventoSassuolo LIVE e FOTO - Footbal11715849 : Benevento v Sassuolo Serie A LIVE STREAM. - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Benevento-Sassuolo: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti -

Ultime Notizie dalla rete : Live Benevento

LE FORMAZIONI UFFICIALI(5 - 3 - 2): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba, Improta; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Sau, Gaich. All. F. Inzaghi SASSUOLO (4 - 2 - 3 - 1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, ...Ore 19.13: Siamo al Vigorito per seguire con voi- Sassuoloin diretta dalle 20.45! Unisciti al nostro canale Telegram! Formazioni ufficiali- Sassuolo: Montipò; ...Prosegue la Serie A con gli incontri della trentesima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, fornendo anche ...Non è il caso di caricarla in maniera eccessiva, ma è innegabile che la sfida di stasera per il Benevento metta in palio una sostanziosa fetta di salvezza. I risultati delle ultime tre (e non solo) ...