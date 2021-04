Libia, Di Maio: in prossimi mesi maggiore coinvolgimento Usa (Di lunedì 12 aprile 2021) "I prossimi mesi ho la chiara impressione che vedranno un maggiore coinvolgimento degli Stati uniti in Libia. Questo è importante per l'Italia perché un partner strategico come gli Stati uniti che si ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 aprile 2021) "Iho la chiara impressione che vedranno undegli Stati uniti in. Questo è importante per l'Italia perché un partner strategico come gli Stati uniti che si ...

Advertising

ilriformista : Il premier 'commissaria' Di Maio #Draghi #Libia #Eni @luigidimaio - alessan47586283 : Di Maio intervistato al TG1 parla dei rapporti Italia Stati Uniti e della Libia. Mi ha messo di cattivo umore - RBauscia : According to Giggino Di Maio “on Libia more strett collaboration between Italy and USA” - RBauscia : RT @ItaliaOggi: Di Maio: 'Sulla Libia più stretta collaborazione tra Italia e Usa' - ItaliaOggi : Di Maio: 'Sulla Libia più stretta collaborazione tra Italia e Usa' -