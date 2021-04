IoApro | migliaia di persone in piazza a Roma “Nessuno può impedirci di manifestare” Video

(Di lunedì 12 aprile 2021), 12 apr –diper la manifestazione organizzata da. Commercianti, ristoratori e molti altri lavoratori italiani contestano le chiusure imposte dal governo e chiedono di poter riaprire subito. Inanche CasaPound. “puòdipacificamente, arriveremo inMontecitorio. Perché non possono essere calpestati i diritti degli italiani. Chi ha strumentalizzato non è chi è inoggi. E’ chi ha chiuso le, chi ha fermato interi pullman ai caselli autostradali”, dice Luca Marsella, consigliere municipale di Cpi. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.

...o questa operazione si fa oggi o perdiamo un altro anno di turismo che significa decine di...e dunque non sarà alla manifestazione organizzata (senza autorizzazione) dai ristoratori di. ...Manifestazionea Roma Un anno dopo dall'inizio della pandemia la speranza sta svanendo sempre di più. In un clima di totale disillusione e sfiducia perché è cambiato ben poco. A Giuseppe Conte ...In un centro storico praticamente blindato dalle forze dell’ordine in assetto anti sommossa, alcune migliaia di manifestanti di IoApro, arrivati da tutta Italia, hanno così voluto ribadire la ...Gli organizzatori denunciano blocchi ai caselli autostradali, la questura di Roma smentisce: "Parole destituite di ogni fondamento" ...