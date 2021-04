Advertising

DividendProfit : Giappone, i prezzi alla produzione crescono più delle attese a marzo -

Il Messaggero

Lunedì 12/04/2021 01:50produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,6%) 11:00 Unione Europea : Vendite dettaglio, mensile (atteso 1,5%; preced. - 5,9%) 11:00 Unione Europea : Vendite dettaglio, annuale (...Secondo quanto comunicato dalla Bank of Japan (BoJ), in marzo ialla produzione sono saliti indell'1,0% annuo, contro il declino dello 0,7% di febbraio (1,5% la flessione di gennaio) e il rialzo dello 0,5% del consensus. Su base sequenziale l'...Secondo quanto comunicato dalla Bank of Japan (BoJ), in marzo i prezzi alla produzione sono saliti in Giappone dell'1,0% annuo, contro il declino dello 0,7% di febbraio (1,5% la flessione di gennaio) ...Sul fronte dei dati, i prezzi alla produzione in Giappone sono aumentati dell'1% a marzo, la prima crescita in 13 mesi. La stagione degli utili a Wall Street relativi al primo trimestre inizierà in ...