Florenzi | “La maglia della Roma è come una seconda pelle Il Covid è una piaga”

(Di lunedì 12 aprile 2021) L’ex esterno, Alessandro, ora in prestito al Paris Saint Germain, è stato intervistato dai canali social del suo club. L’esterno, out essendo positivo al, ha ricordato anche il suo passatonista. Queste le sue parole: Il tuo più ricordo più bello alla?Ho due emozioni che più mi porto dentro, risalenti all’anno in cui ho fatto il capitano in Primavera: la prima è quella di aver vinto lo Scudetto, laquella di aver esordito in Nazionale. Launa, mi ha fatto crescereuomo e giocatore, non potrò mai dimenticarlo. Sono veramente orgoglioso di essere riuscito a realizzare ...

Alessandro Florenzi, terzino del Paris Saint-Germain, di proprietà della Roma, parla alla rubrica My Journey to Paris: "Vitina è il quartiere dove sono nato e ho passato l'infanzia.