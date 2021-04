Fedriga: Se nei prossimi giorni si fa un piano di riapertura di alcune attività, credo sia la strada corretta. (Di lunedì 12 aprile 2021) Le istituzioni devono muoversi insieme con i cittadini, oggi esiste uno scollamento tra una fetta importante della popolazione e le istituzioni”. Lo dice il presidente della Conferenza Regioni, Massimiliano Fedriga, a Mattino 5 su Canale 5, parlando delle riaperture. Occorre “mettere insieme istituzioni e cittadini, così si vince il virus” e trovare “soluzioni applicabili, non perfette, che tante volte non sono applicabili”. E sul governo Draghi: “Se nei prossimi giorni si fa un piano di riapertura di alcune attività, credo sia la strada corretta. Se si vuole tenere blindato tutto per un altro mese si rischia di perdere la battaglia contro il virus” Leggi su udine20 (Di lunedì 12 aprile 2021) Le istituzioni devono muoversi insieme con i cittadini, oggi esiste uno scollamento tra una fetta importante della popolazione e le istituzioni”. Lo dice il presidente della Conferenza Regioni, Massimiliano, a Mattino 5 su Canale 5, parlando delle riaperture. Occorre “mettere insieme istituzioni e cittadini, così si vince il virus” e trovare “soluzioni applicabili, non perfette, che tante volte non sono applicabili”. E sul governo Draghi: “Se neisi fa undidisia la. Se si vuole tenere blindato tutto per un altro mese si rischia di perdere la battaglia contro il virus”

Covid, in Fvg i vaccini si prenotano anche su internet: ecco come funziona la nuova app della Regione In Friuli Venezia Giulia arriva la nuova web app per prenotare il vaccino. Sarà attiva dal 13 aprile. Il nuovo canale digitale servirù ad ampliare le modalità di ...

