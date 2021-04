Draghi-Erdogan, Meloni: “Premier si opponga a Turchia in Ue” (Di lunedì 12 aprile 2021) “In Italia non c’è partito che abbia posto la questione della Turchia come ha fatto Fdi. A maggior ragione con l’avvento di Erdogan, a maggior ragione con la saldatura di Qatar e Turchia, rappresentata dai Fratelli musulmani e con la forza militare che ha a disposizione la Turchia. Io ascolto con grande interesse le parole di Mario Draghi contro Erdogan ma mi aspetto anche che sia conseguenziale. Vada in Europa e dica che l’Italia intende porre la questione della revoca dello status di Paese candidato all’accesso nell’Unione europea, alla Turchia”. Lo ha detto il presidente di Fdi, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione di ‘Quarta Repubblica’ che andrà in onda questa sera su Rete4. “Invece, a fronte di un’interrogazione che abbiamo presentato ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 aprile 2021) “In Italia non c’è partito che abbia posto la questione dellacome ha fatto Fdi. A maggior ragione con l’avvento di, a maggior ragione con la saldatura di Qatar e, rappresentata dai Fratelli musulmani e con la forza militare che ha a disposizione la. Io ascolto con grande interesse le parole di Mariocontroma mi aspetto anche che sia conseguenziale. Vada in Europa e dica che l’Italia intende porre la questione della revoca dello status di Paese candidato all’accesso nell’Unione europea, alla”. Lo ha detto il presidente di Fdi, Giorgia, nel corso della registrazione di ‘Quarta Repubblica’ che andrà in onda questa sera su Rete4. “Invece, a fronte di un’interrogazione che abbiamo presentato ...

Advertising

petergomezblog : La vendetta di Erdogan per essere stato definito “dittatore” da Draghi: bloccata una fornitura di elicotteri Leonar… - fattoquotidiano : Avrà pure ridato dignità all’Italia, come pensa gran parte del centrodestra, ma la sortita di Mario Draghi contro l… - repubblica : ?? Esteri, ritorsione turca per le parole di Draghi su Erdogan: Ankara sospende i contratti con le aziende italiane - andreasso1951 : RT @sermat43: Con la sua dichiarazione su Erdogan per la sedia che non aveva la smilza inaffidabile di Bruxelles, abbiamo come risultato di… - bepin69 : RT @martaottaviani: Domani su @Avvenire_Nei il #vertice fra #Turchia e #Libia. #Erdogan pronto a mettere un'ipoteca sull'influenza nel #Med… -