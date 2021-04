DGA Award 2021 | Chloe Zhao prima donna asiatica della storia a vincere con Nomadland

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 12 aprile 2021) La regista di, è la, la seconda in assoluto, a conquistare il premio assegnato dalla Director's Guild of America. La regista di, trionfa ai DGAdiventando la, la seconda in assoluto, a conquistare il prestigioso premio assegnato dalla Director's Guild of America.ha battuto rivali come David Fincher (Mank) e Aaron Sorkin (IL processo ai Chicago 7), ma anche emergenti come Lee Isaac Chung (Minari) ed Emerald Fennell ...