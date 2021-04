Covid | chef Colonna | ‘se protestassero metalmeccanici ci sarebbe sciopero generale'

(Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - “Sono pienamente d'accordo con la manifestazione, appoggio totalmente la categoria, ma il vero problema è che non abbiamo un sindacato che ci rappresenti. Se ci fossero stati ial nostro posto cistato lo”. Così all'Adnkronos Antonellosul sit-in dei ristoratori di oggi pomeriggio a Roma, di fronte al Parlamento. “Siano scesi in piazza anche troppo tardi - sottolinea lo- e lo dico senza polemiche, io ho mantenuto tutto il mio personale, perché chiudere significherebbe anche vederli andare via, all'estero, dopo che sono stati formati”. “Vorrei che si rendessero ‘credibili' le iniziative che il Governo prende in materia di sanità o per l'economia, non vengono spiegate, non sono convincenti. Vorrei ...

"Siano scesi in piazza anche troppo tardi – sottolinea lo chef – e lo dico senza polemiche, io ho mantenuto tutto il mio personale, perché chiudere significherebbe anche vederli andare via, all'estero ...