Covid Basilicata, in due giorni 333 nuovi positivi e 7 morti (Di lunedì 12 aprile 2021) POTENZA - In Basilicata (zona arancione dello scorso 16 marzo) negli ultimi due giorni sono stati analizzati 1.943 tamponi molecolari: 333 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 314 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 12 aprile 2021) POTENZA - In(zona arancione dello scorso 16 marzo) negli ultimi duesono stati analizzati 1.943 tamponi molecolari: 333 sono risultatial coronavirus e di questi 314 ...

Advertising

Antonio_Tajani : Le prime tre regioni in Italia per #vaccini somministrati in rapporto alla popolazione,per cittadini e per over 80… - SaraLorusso10 : RT @gianniquagliare: #Covid_19. Assembramenti a #Potenza davanti all'ospedale da campo, dono del #Qatar. Dall' alba in coda per il vaccino… - Cinzialatin : - ilMetapontino : In Basilicata 333 nuovi casi Covid-19, 7 decessi, 157 guarigioni. Metapontino nella morsa: 53 casi - peppe844 : #DeLuca a: non mi ricordo che la Campania sia una regione a statuto autonomo b se de luca fa cosi PRETENDO CHE LA… -