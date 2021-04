Clamoroso in Colombia, Rionegro Aguilas decimato dal Covid-19: la squadra scende in campo in 7 (Di lunedì 12 aprile 2021) Ha del Clamoroso quanto accaduto nelle scorse ora in Colombia.Incredibile vicenda, quella verificatasi in Colombia, nell’ultima giornata della Liga BetPlay Dimayor. Nel match tra il Rionegro Aguilas e il Boyaca Chico, i padroni di casa sono stati costretti a scendere in campo con soli 7 giocatori, a causa dell’elevatissimo numero di assenze. L’Águilas Doradas aveva chiesto di posticipare la partita dell’ultimo turno contro il Boyacá Chicó, in virtù della lunghissima lista di indisponibili tra infortunati e positivi al Covid-19, che aveva risparmiato appena 7 atleti. Per evitare sanzioni la partita si è dovuta disputare e, contro ogni pronostico, i padroni di casa sono riusciti a resistere per ben 57 minuti senza prendere gol. Il primo tempo si è ... Leggi su mediagol (Di lunedì 12 aprile 2021) Ha delquanto accaduto nelle scorse ora in.Incredibile vicenda, quella verificatasi in, nell’ultima giornata della Liga BetPlay Dimayor. Nel match tra ile il Boyaca Chico, i padroni di casa sono stati costretti are incon soli 7 giocatori, a causa dell’elevatissimo numero di assenze. L’Águilas Doradas aveva chiesto di posticipare la partita dell’ultimo turno contro il Boyacá Chicó, in virtù della lunghissima lista di indisponibili tra infortunati e positivi al-19, che aveva risparmiato appena 7 atleti. Per evitare sanzioni la partita si è dovuta disputare e, contro ogni pronostico, i padroni di casa sono riusciti a resistere per ben 57 minuti senza prendere gol. Il primo tempo si è ...

