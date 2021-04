Blackout Dazn: nel contratto niente “Piano B” e nessuna penale automatica (Di lunedì 12 aprile 2021) Spiacevole inconveniente nella domenica sportiva di Serie A: dalle 12:30 alle 17 un malfunzionamento di Dazn ha impedito ai tifosi di seguire la propria squadra in diretta, ed è partita così la polemica. Adesso i problemi sono stati risolti, ma questo Blackout di Dazn potrebbe mettere in dubbio il futuro della piattaforma sportiva, che proprio nelle ultime settimane si era aggiudicata i diritti della Serie A per la prossima stagione. Dazn cerca la causa del Blackout Questo Blackout di Dazn di ieri ha coinvolto non solo il campionato italiano, ma ogni disciplina trasmessa sulla piattaforma. I diretti interessati nella domenica sportiva di Serie A sono stati Inter-Cagliari e Verona-Lazio. La visualizzazione sul canale Sky non ha dato nessun tipo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Spiacevole inconvenella domenica sportiva di Serie A: dalle 12:30 alle 17 un malfunzionamento diha impedito ai tifosi di seguire la propria squadra in diretta, ed è partita così la polemica. Adesso i problemi sono stati risolti, ma questodipotrebbe mettere in dubbio il futuro della piattaforma sportiva, che proprio nelle ultime settimane si era aggiudicata i diritti della Serie A per la prossima stagione.cerca la causa delQuestodidi ieri ha coinvolto non solo il campionato italiano, ma ogni disciplina trasmessa sulla piattaforma. I diretti interessati nella domenica sportiva di Serie A sono stati Inter-Cagliari e Verona-Lazio. La visualizzazione sul canale Sky non ha dato nessun tipo ...

