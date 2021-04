Benevento-Sassuolo 12 aprile ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Advertising

Inter_es : Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ?… - Inter : ?? | FILOTTO ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo… - SassuoloUS : Sono 22 i convocati neroverdi per #BeneventoSassuolo ?? ?? - Mauriciozav1 : RT @Inter_es: Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ? Cagliari… - AndraBintang20 : RT @TifosiFCInter: Eleven Strike ???? ?? Benevento 4-0 ?? Fiorentina 0-2 ?? Lazio 3-1 ?? Ac Milan 0-3 ?? Genoa 3-0 ?? Parma 1-2 ?? Atalanta… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Sassuolo

... risultato in tempo reale Alessio Evangelista - 11 Aprile 2021Diretta delle partite di calcio, minuto per minuto Primo piano calcio notizieSerie A: cronaca ...... Liga e Bundesliga- Serie A in primo piano quest'oggi con il posticipo della trentesima giornata che metterà di fronte: da una parte c'è la squadra sannita che viene ...11 gol: Kessie (Crotone, Udinese, Fiorentina, Sampdoria, Benevento, Torino, Bologna, Stella Rossa, Roma, Udinese, Parma) 7 gol: Calhanoglu (Shamrock, Bodo/Glimt (2), Rio Ave, Celtic, Lazio, Fiorentina ...Per conquistare i punti che mancano, le Aquile dovranno sistemare molte cose che non sono andate sabato contro il Crotone ...