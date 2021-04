Benevento, Inzaghi: “Nel secondo tempo siamo stati eccezionali, per la salvezza ci servono 7/8 punti” (Di lunedì 12 aprile 2021) L'allenatore del Benevento Filippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta di misura dei suoi contro il Sassuolo. Queste le sue parole:"Quando il portiere avversario è il migliore vuol dire che abbiamo fatto bene, non possiamo prendere un gol così. Avevamo preparato la partita e Boga non può andar via così, nel secondo tempo siamo stati eccezionali e Consigli con noi è sempre il migliore in campo. Poi abbiamo rischiato ma noi abbiamo avuto tante occasioni. Accettiamo il risultato, per la salvezza è tutto nelle nostre mani. Dovevamo essere più bravi nelle ripartenze nel primo tempo, un risultato positivo ci avrebbe dato tanto slancio ma ora abbiamo 8 punti dal ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 12 aprile 2021) L'allenatore delFilippoè intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta di misura dei suoi contro il Sassuolo. Queste le sue parole:"Quando il portiere avversario è il migliore vuol dire che abbiamo fatto bene, non posprendere un gol così. Avevamo preparato la partita e Boga non può andar via così, nele Consigli con noi è sempre il migliore in campo. Poi abbiamo rischiato ma noi abbiamo avuto tante occasioni. Accettiamo il risultato, per laè tutto nelle nostre mani. Dovevamo essere più bravi nelle ripartenze nel primo, un risultato positivo ci avrebbe dato tanto slancio ma ora abbiamo 8dal ...

Advertising

IAMCALCIOBENEVE : Benevento. Inzaghi: 'Non possiamo prendere gol come questo!' - ItaSportPress : Benevento, Inzaghi: 'Nel secondo tempo siamo stati eccezionali, per la salvezza ci servono 7/8 punti' -… - MomentiCalcio : Serie A, il Benevento di Inzaghi cade in casa contro Sassuolo: decisivo un autogol di Barba - corra_davide : RT @CalcioPillole: Il #Sassuolo espugna il Vigorito di #Benevento grazie all'autorete di #Barba. Incubo #SerieB per i giallorossi di #Inzag… - CalcioPillole : Il #Sassuolo espugna il Vigorito di #Benevento grazie all'autorete di #Barba. Incubo #SerieB per i giallorossi di… -