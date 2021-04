Battiston: “In Italia più morti perché ci basiamo sull’Rt, bisogna guardare il numero di infetti” (Di lunedì 12 aprile 2021) In Italia ci sono più morti di Covid-19 in confronto agli altri Paesi Ue perché “a differenza degli altri Paesi noi calcoliamo le chiusure e le riapertura delle varie regioni su parametri non esaustivi“. A sostenerlo è Roberto Battiston, fisico dell’Università di Trento e presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) dal maggio 2014 al novembre 2018. “Quando si decide la chiusura o l’apertura delle regioni, qui in Italia lo facciamo basandoci sull’Rt, il parametro che stabilisce il grado di contagio del virus, e non teniamo in conto il numero degli infetti attivi“, ovvero sulla “prevalenza“, ha detto Battiston in un’intervista al Corriere della Sera. Secondo Battiston, “dobbiamo tener conto che ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 aprile 2021) Inci sono piùdi Covid-19 in confronto agli altri Paesi Ue“a differenza degli altri Paesi noi calcoliamo le chiusure e le riapertura delle varie regioni su parametri non esaustivi“. A sostenerlo è Roberto, fisico dell’Università di Trento e presidente dell’Agenzia Spazialena (Asi) dal maggio 2014 al novembre 2018. “Quando si decide la chiusura o l’apertura delle regioni, qui inlo facciamo basandoci, il parametro che stabilisce il grado di contagio del virus, e non teniamo in conto ildegliattivi“, ovvero sulla “prevalenza“, ha dettoin un’intervista al Corriere della Sera. Secondo, “dobbiamo tener conto che ...

Advertising

Corriere : «Quando si decide la chiusura o l’apertura delle regioni, qui in Italia lo facciamo basandoci sull’Rt, il parametro… - Corriere : Battiston: «L’Italia ha più morti perché ci basiamo sull’indice Rt. Va seguito quello di prevalenza» - Open_gol : La catena di errori sulle riaperture è partita da settembre scorso, secondo il fisico Roberto Battiston. E il bilan… - RobertoNannelli : @Corriere È deplorevole che in Italia persone coma Battiston e Cappato non vengano presi seriamente ..... - andvaccaro : RT @Open_gol: La catena di errori sulle riaperture è partita da settembre scorso, secondo il fisico Roberto Battiston. E il bilancio delle… -