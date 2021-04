Bar e ristoranti, aperture: stop contanti e nuove limitazioni (Di lunedì 12 aprile 2021) Si aprono spiragli per le riaperture di bar e ristoranti, ma pagando pegno. Infatti il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) pensa a come risolvere la questione riaperture, esigenza che dopo le proteste delle ultime settimane, deve necessariamente trovare programmazione. Ma la novità di cui sembra stiano discutendo i tecnici è un ulteriore giro di limitazioni a cui i ristoratori dovrebbero attenersi in caso di nuova riapertura. Anche la stampa nazionale ha affrontato l'argomento, e l'allarme lo ha riportato anche il quotidiano «Il Giornale». limitazioni che riguardano un'altra annosa battaglia che lo Stato da tempo ha inserito come priorità, la lotta all'uso del contante. Quando si ipotizzano le riaperture Nessuna zona gialla almeno fino al 25 aprile e Italia stretta in zona rossa o ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 12 aprile 2021) Si aprono spiragli per le ridi bar e, ma pagando pegno. Infatti il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) pensa a come risolvere la questione ri, esigenza che dopo le proteste delle ultime settimane, deve necessariamente trovare programmazione. Ma la novità di cui sembra stiano discutendo i tecnici è un ulteriore giro dia cui i ristoratori dovrebbero attenersi in caso di nuova riapertura. Anche la stampa nazionale ha affrontato l'argomento, e l'allarme lo ha riportato anche il quotidiano «Il Giornale».che riguardano un'altra annosa battaglia che lo Stato da tempo ha inserito come priorità, la lotta all'uso del contante. Quando si ipotizzano le riNessuna zona gialla almeno fino al 25 aprile e Italia stretta in zona rossa o ...

