(Di lunedì 12 aprile 2021) Non tutte le vittorie pesano nella stessa maniera. Negli equilibri precari e particolari dellatelevisiva c’è un risultato che a Cologno Monzese ha suscitato parecchio entusiasmo. A sorpresa lo spostamento in prime time di “Avanti un altro“ per festeggiare i dieci anni del quiz show, solitamente in palinsesto nel prele, ha regalato un risultato importante: la trasmissione è stata vista, dalle 21.25 alle 23.54, da 4.109.000 telespettatori con il 17,6% di share. Un dato molto lontano dagli standard di “Live-Non è la D’Urso” in media intorno al 12% di share, scorporando mezz’ora di anteprima e con chiusura a notte fonda. A parità di durata il conduttore romano ha ottenuto circa il 7% in più, fino a mezzanotte il talk di Videonews era fermo al 10%. Il programma condotto da Carmelita, così la chiamano i suoi fan, è stato ...

Advertising

chetempochefa : Anche questa domenica ottimi ascolti per #CTCF con oltre 3 milioni di telespettatori e l’11% di share, con un picco… - FQMagazineit : Ascolti tv, la domenica sera di Canale 5 torna a superare RaiUno: ‘Avanti un altro’ batte ‘La compagnia del cigno’ - maurisan75 : @carmelitadurso Mediaset ti ha tolto la domenica sera per scarsi ascolti,ti ha sostituito con Bonolis scuderia Pres… - Dani1247999 : @shareattiva Gli stessi ascolti che facevano le soap la domenica - VigilanzaT : #AscoltiTv #11aprile Francesca Fialdini con Da noi... A ruota libera torna a battere Barbara D'Urso con Domenica Li… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti domenica

Tv 11 aprile 2021. In prima serata ci voleva Paolo Bonolis per soffiare il primato ... Su Rai1 Linea Verde 4.157.000 (23%),In 3.620.000 (18,1%) nella prima parte e nella seconda 3.261.GlidiIn eLive dell'11 aprile Questi i dati nel dettaglio, segmento per segmento: per quanto i "pezzi" dei due programmi non combacino alla perfezione (e Mara Venier ...Ascolti tv, ieri 11 aprile: Avanti un altro! Niente da fare per La compagnia del cigno 2 che delude con un 4.050.000 spettatori (17% di share) Pure di sera contro La compagnia del cigno 2. Ecco cos’è ...Ascolti Tv 11 aprile 2021. In prima serata ci voleva Paolo Bonolis per soffiare il primato domenicale alla fiction di Rai1. È stata una vittoria sul filo di lana dopo un appassionante sprint. Su ...