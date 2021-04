WTA Charleston 2 2021 | Sara Errani al via contro Christina McHale nel secondo torneo sulla terra verde

(Di domenica 11 aprile 2021) Si è tenuto nella notte il sorteggio delWTA 250 di, che sostituisce in calendario quello di Anning, in Cina, dove al momento competere risulta piuttosto complicato, e segue immediatamente il 500 nello stesso luogo che vede in finale la montenegrina Danka Kovinic (presente anche in questa fattispecie) e la russa Veronika Kudermetova. Una sola italiana in tabellone, ed è: libera dagli impegni di Billie Jean King Cup e con l’intento chiaro di riprendersi un posto nelle prime 100, colei che qui vanta una semifinale raggiunta nel 2016 e due quarti nel 2014 e 2015 nelprincipale (non questo, dunque) si ritrova davanti una vecchia conoscenza,. Con l’americana, storica avversaria nel tour, il bilancio è di 5-2, con un 1-1 ...

Advertising

OA_Sport : WTA Charleston 2 2021: Sara Errani si presenta al secondo evento su terra verde prima della stagione europea - Ubitennis : WTA Charleston: Kovinic e Kudermetova si sfidano per conquistare il primo titolo - sportface2016 : Il tabellone principale del #WtaCharleston 2 2021: presente Sara #Errani - livetennisit : WTA 250 Charleston: Il Tabellone Principale. Presente Sara Errani per i colori italiani - OA_Sport : WTA Charleston 2021: Danka Kovinic e Veronika Kudermetova giocheranno l'ultimo atto sulla terra verde americana -

Ultime Notizie dalla rete : WTA Charleston

Gauff potrebbe essere già ai piani alti della classifica, se non fosse per le regole del ... In questi giorni è impegnata al torneo di, ed è proprio nella città della Caroline del Sud ...Ashleigh Barty approda, seppur con qualche difficoltà, ai quarti del "Volvo Car Open",500 con un montepremi di 565.530 dollari in corso sui campi in terra verde di, in South Carolina. L'australiana, numero 1 del mondo e del tabellone, ha bisogno di tre set prima di ...Si è tenuto nella notte il sorteggio del torneo WTA 250 di Charleston, che sostituisce in calendario quello di Anning, in Cina, dove al momento competere risulta piuttosto complicato, e segue ...Danka Kovinic batte in due set Ons Jabeur. Veronika Kudermetova supera in due set Paula Badosa Semifinali a senso unico al Volvo Car Open di Charleston. Nella prima partita del programma la montenegri ...