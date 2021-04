Vogliono sdoganare Al Qaeda? (Di domenica 11 aprile 2021) Gli Stati Uniti provano per l’ennesima volta a sdoganare i jihadisti da utilizzare a proprio uso e consumo in Medio Oriente; una strategia vecchia, fallimentare e che ha portato soltanto devastazione, ma a Washington sembrano non voler apprendere la lezione. E’ così che se nel 2013 il Dipartimento di Stato americano inseriva nella black list InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 11 aprile 2021) Gli Stati Uniti provano per l’ennesima volta ai jihadisti da utilizzare a proprio uso e consumo in Medio Oriente; una strategia vecchia, fallimentare e che ha portato soltanto devastazione, ma a Washington sembrano non voler apprendere la lezione. E’ così che se nel 2013 il Dipartimento di Stato americano inseriva nella black list InsideOver.

