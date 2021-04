Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2021 ore 13:30 (Di domenica 11 aprile 2021) Viabilità DEL 11 APRILE 2021 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SULLA FLAMINIA, NEI PRESSI DI PRIMA PORTA IN USCITA DALLA CITTA’, E, SEMPRE NELL’AMBITO DELLE CONSOLARI SULLA CASILINA, NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA; E A Roma E’ IN CORSO IL GRAN PREMIO AUTOMOBILISTICO DI FORMULA E, SUL CIRCUITO CITTADINO DELL’EUR; ATTIVE CHIUSURE E DEVIAZIONI IN TUTTO IL QUADRANTE DELLA ZONA INTERESSATA; FINO ALL’ALBA DI DOMANI 12 APRILE, CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE EUROPA E TRE FONTANE; ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE DI BUS DI ZONA, COMPRESE LE S09 E S15 DI ASTRAL SPA. CHIUSURE E ... Leggi su romadailynews (Di domenica 11 aprile 2021)DEL 11 APRILEORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SULLA FLAMINIA, NEI PRESSI DI PRIMA PORTA IN USCITA DALLA CITTA’, E, SEMPRE NELL’AMBITO DELLE CONSOLARI SULLA CASILINA, NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA; E AE’ IN CORSO IL GRAN PREMIO AUTOMOBILISTICO DI FORMULA E, SUL CIRCUITO CITTADINO DELL’EUR; ATTIVE CHIUSURE E DEVIAZIONI IN TUTTO IL QUADRANTE DELLA ZONA INTERESSATA; FINO ALL’ALBA DI DOMANI 12 APRILE, CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE EUROPA E TRE FONTANE; ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE DI BUS DI ZONA, COMPRESE LE S09 E S15 DI ASTRAL SPA. CHIUSURE E ...

