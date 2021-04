Sonego-Djere in tv oggi: orario, canale e diretta streaming finale Atp Cagliari 2021 (Di domenica 11 aprile 2021) Lorenzo Sonego e Laslo Djere saranno i protagonisti della finale dell’Atp 250 di Cagliari 2021. L’azzurro si presenterà all’ultimo atto del torneo isolano dopo aver eliminato Gilles Simon, Yannick Hanfmann e Taylor Fritz, con la speranza di disinnescare il tennis tatticamente efficace del serbo. Djere, dal canto suo, agirà con la consapevolezza di essere in stato di grazie, come dimostrato recentemente a discapito di Nikoloz Basilashvili. La finale di disputerà oggi, domenica 11 aprile, a partire dalle ore 13.00 italiane. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) e Sky Sport (canali 201, 204 e 205); live streaming sul sito ufficiale di SuperTennis e tramite l’app ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Lorenzoe Laslosaranno i protagonisti delladell’Atp 250 di. L’azzurro si presenterà all’ultimo atto del torneo isolano dopo aver eliminato Gilles Simon, Yannick Hanfmann e Taylor Fritz, con la speranza di disinnescare il tennis tatticamente efficace del serbo., dal canto suo, agirà con la consapevolezza di essere in stato di grazie, come dimostrato recentemente a discapito di Nikoloz Basilashvili. Ladi disputerà, domenica 11 aprile, a partire dalle ore 13.00 italiane. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) e Sky Sport (canali 201, 204 e 205); livesul sito ufficiale di SuperTennis e tramite l’app ...

Advertising

Bertolca10 : Alle 13, finale dell'ATP di Cagliari tra Lorenzo #Sonego e Laslo Djere. 1-1 il parziale delle sfide tra i due. Prev… - infoitsport : Sardegna Open: Sonego vola in finale contro Djere - ren_hoe : RT @toMMilanello: La finale di Lorenzo Sonego ? 13:00 ???? #SardegnaOpen ?? FINALE ?? #Sonego vs Djere ?? diretta @SuperTennisTv (can 64) ??… - GeorgeSpalluto : RT @toMMilanello: La finale di Lorenzo Sonego ? 13:00 ???? #SardegnaOpen ?? FINALE ?? #Sonego vs Djere ?? diretta @SuperTennisTv (can 64) ??… - toMMilanello : La finale di Lorenzo Sonego ? 13:00 ???? #SardegnaOpen ?? FINALE ?? #Sonego vs Djere ?? diretta @SuperTennisTv (can… -