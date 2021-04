Ronaldo e la maglia della Juve gettata a terra (Di domenica 11 aprile 2021) Ronaldo si sfila la maglia della Juve e la getta a terra. Il gesto, alla fine di Juve-Genoa, fa infuriare i tifosi bianconeri che criticano aspramente CR7. Il portoghese, nel match vinto 3-1 dai campioni d’Italia, non brilla. Nel primo tempo colpisce un palo ad un metro dalla porta, nella ripresa non riesce ad incidere. Alla fine, frustrato per l’assenza dal tabellino dei marcatori, si sfoga con un gesto plateale. Le critiche, dalla curva ‘virtuale’ della Juve, sono immediate. “Spiegate a Ronaldo che abbiamo vinto. Può succedere anche se lui non segna. E la maglia della Juve non si butta per terra mai”, twitta @EpyAle, con un messaggio che riceve centinaia di like. ... Leggi su funweek (Di domenica 11 aprile 2021)si sfila lae la getta a. Il gesto, alla fine di-Genoa, fa infuriare i tifosi bianconeri che criticano aspramente CR7. Il portoghese, nel match vinto 3-1 dai campioni d’Italia, non brilla. Nel primo tempo colpisce un palo ad un metro dalla porta, nella ripresa non riesce ad incidere. Alla fine, frustrato per l’assenza dal tabellino dei marcatori, si sfoga con un gesto plateale. Le critiche, dalla curva ‘virtuale’, sono immediate. “Spiegate ache abbiamo vinto. Può succedere anche se lui non segna. E lanon si butta permai”, twitta @EpyAle, con un messaggio che riceve centinaia di like. ...

fanpage : #JuveGenoa Il gesto di Cristiano Ronaldo a fine partita fa discutere. - tancredipalmeri : Sicuramente è solo un gesto di frustrazione per non aver segnato, quello dell’aver gettato la maglia da parte di Cr… - TuttoMercatoWeb : Ronaldo indispettito alla fine di Juventus-Genoa: a fine partita si toglie e getta via la maglia - callimaco74 : L’unico contento sarà stato il raccattapalle che si è preso la maglia gettata per terra da #Ronaldo. Per il resto,… - furgeTX : RT @Pirichello: Sono io il raccattapalle che ha raccolto la maglia gettata da Ronaldo, credo sia giusto fare chiarezza: non era per me, l’h… -