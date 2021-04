(Di domenica 11 aprile 2021)dove ieri un uomo ha seminato il panico su un bus. E’ successo all’altezza di Via Padre Semeria: sono stati gli uomini della Sezione Volanti e del VIII Distretto Tor Carbone a fermarlo e a trarlo in arresto con le accuse di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Sconosciute le cause del gesto., panico sul busL’esagitato è stato identificato in B. M. di 64 anni. L’uomo, senza apparente motivo, ha primato con unalcuni avventori a bordo di un buslinea 30 e poi ha opposto resistenza ai poliziotti intervenuti, causando ad un agente della Sezione Volanti lievi contusioni. E’ successo ieri, sabato 10 ...

Advertising

repubblica : L'audio di De Rossi dallo Spallanzani: 'Ho la polmonite. Ho avuto paura' - virginiaraggi : Solidarietà a Roberta Della Casa, che ha ricevuto pesanti minacce per aver fatto revocare le assegnazioni irregolar… - tg2rai : #Musica, arrivano 2 nuovi brani di @AmorosoOF, che canta di paura e rinascita. E a #Roma un live molto particolare… - MigniniCristina : RT @repubblica: L'audio di De Rossi dallo Spallanzani: 'Ho la polmonite. Ho avuto paura' - CorriereCitta : Roma, paura alla Garbatella: estrae un coltello sul bus Atac e minaccia i passeggeri -

Ultime Notizie dalla rete : Roma paura

... di Rebibbia femminile e del carcere minorile di Casal del Marmo di, alcune Suore Ospedaliere ... I loro timori si erano dissolti toccando le piaghe del Signore, adesso non hannodi curare le ...... Roberto Pruzzo , centravanti amatissimo dal popolo giallorosso della, che vince nel 1980/81, ... - Attaccanti da(1998 - 2009) Analizzando questo periodo ci si può rendere conto di quanto ...Da 25 anni è la compagna dell’ex calciatore 54enne Billy Costacurta, sposato nel 2004, e da 16 è madre di Achille, un adolescente dal temperamento guerriero e gli occhi blu come ...Erano le 17.30 circa, quando la Polizia Locale di Roma Capitale, XI Gruppo Marconi, è intervenuta in Via di Casetta Mattei, allertata da alcuni passanti che segnalavano la presenza di un incendio in u ...