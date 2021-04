Napoli, in corteo con le mutande in mano: la protesta dello shopping di lusso. “Perché possono aprire solo i negozi di intimo?” (Di domenica 11 aprile 2021) Da piazzetta Santa Caterina fino a piazza Amedeo, dal salotto di Chiaia al Plebiscito sotto i riflettori di tivù, in diretta sui social è andato in scena il flash mob “Teniamoci per mutanda” (visto che non ci si poteva tenere per mano), una catena umana di solidarietà “legata” dagli slip. Chi li sventolava a mo’ di bandiera, insieme agli striscioni di protesta: “Lo Stato si è dimenticato di noi”, “Il futuro non si chiude”. Chi per provocazione indossava slip e reggiseno di pizzo sopra i vestiti, mescolando il sotto e il sopra, come l’avvocatessa di diritti umani Antonella Esposito Gagliardi e autrice di Loro di Monte di Dio (Guida editore). Chi la buttava lì: “Una volta si usava la lingerie per sedurre, adesso per ribellione”. Il corteo delle smutandate ha sfilato per le strade del centro di quello che è considerato il quadrilatero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Da piazzetta Santa Caterina fino a piazza Amedeo, dal salotto di Chiaia al Plebiscito sotto i riflettori di tivù, in diretta sui social è andato in scena il flash mob “Teniamoci per mutanda” (visto che non ci si poteva tenere per), una catena umana di solidarietà “legata” dagli slip. Chi li sventolava a mo’ di bandiera, insieme agli striscioni di: “Lo Stato si è dimenticato di noi”, “Il futuro non si chiude”. Chi per provocazione indossava slip e reggiseno di pizzo sopra i vestiti, mescolando il sotto e il sopra, come l’avvocatessa di diritti umani Antonella Esposito Gagliardi e autrice di Loro di Monte di Dio (Guida editore). Chi la buttava lì: “Una volta si usava la lingerie per sedurre, adesso per ribellione”. Ildelle smutandate ha sfilato per le strade del centro di quello che è considerato il quadrilatero ...

