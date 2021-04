M5s | Conte | partito o movimento non interessa | struttura funzioni

Advertising

Linkiesta : #Pd e #M5s predicano male sui cambiacasacche, dopo aver razzolato peggio. Solo pochi mesi fa, pur di salvare il go… - fattoquotidiano : M5s, assemblea dei senatori con Giuseppe Conte: questionario ai parlamentari sulle 5 linee guida del Neo-Movimento - fattoquotidiano : CHIARA APPENDINO AL 'FATTO' 'Conte acceleri sul nuovo M5S per le alleanze' - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: Nell’assemblea in videoconferenza dei deputati #M5S con #Conte Manuel #Tuzi avrebbe posto con forza il problema di #Roma… - sereleoviolafio : RT @ChiodiDonatella: #PD CONTRO I #VOLTAGABBANA: #LETTA DICHIARA GUERRA A QUELLI CHE #ZINGARETTI COCCOLAVA Volevano salvare il culo al #Co… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Conte

...ieri con i senatori oggista ascoltando proposte e suggerimenti dei deputati sulla traccia del questionario inviato a tutti i parlamentari con le cinque domande per la 'rifondazione' del. ...Non luogo a procedere per Matteo Salvini nel processo Gregoretti : questa la richiesta del pm di Catania, che di fatto smonta i teoremi di, Pd e Giuseppee rivela che si trattava soltanto di un processo politico. Insomma, vince il leghista. Eppure in pochi ne parlano: la notizia, spesso e volentieri, viene nascosta, data in ...“Non dobbiamo abbandonare le 5 Stelle” avrebbe deotto Conte, nella sua breve introduzione durante l’incontro con i deputati del M5S per ascoltare idee e suggerimenti sul progetto di rifondazione del ...Conte: partito o Movimento? Definizione interessa fico secco - "Siamo un partito, siamo un Movimento? Non ci interessa un fico secco". Dobbiamo organizzarci in modo funzionale ai nostri obiettivi. Lo ...