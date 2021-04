Lazio, Caicedo ammonito e diffidato: salterà il Benevento (Di domenica 11 aprile 2021) Felipe Caicedo è stato ammonito contro il Verona. Era diffidato e salterà la prossima partita della Lazio contro il Benevento Una gioia diventata delusione e poi addirittura beffa. Felipe Caicedo aveva sbloccato il risultato nel match del Bentegodi, ma la rete è stata annullata causa intervento del Var per una manata, o meglio una sbracciata, data in avvio dell’azione a Magnani. La beffa è rappresentata dal giallo sventolato da Chiffi nei confronti del giocatore ecuadoriano. Un giallo che pesa, in quanto la punta biancoceleste era diffidata e quindi salterà la prossima sfida contro il Benevento, in programma domenica alle ore 15 allo stadio Olimpico. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021) Felipeè statocontro il Verona. Erala prossima partita dellacontro ilUna gioia diventata delusione e poi addirittura beffa. Felipeaveva sbloccato il risultato nel match del Bentegodi, ma la rete è stata annullata causa intervento del Var per una manata, o meglio una sbracciata, data in avvio dell’azione a Magnani. La beffa è rappresentata dal giallo sventolato da Chiffi nei confronti del giocatore ecuadoriano. Un giallo che pesa, in quanto la punta biancoceleste era diffidata e quindila prossima sfida contro il, in programma domenica alle ore 15 allo stadio Olimpico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

