La moglie di Simone Inzaghi ricoverata allo Spallanzani per l’aggravarsi dei sintomi Covid

Dopo Daniele De Rossi, anche la moglie di Simone Inzaghi, Gaia, è stata ricoverata allo Spallanzani per l'aggravarsi dei sintomi legati al Covid. L'intera famiglia del tecnico della Lazio è risultata contagiata. La Gazzetta dello Sport scrive: "Da ieri Gaia Lucariello, la moglie di Simone, è ricoverata presso l'ospedale Spallanzani di Roma per l'aggravarsi di alcuni sintomi legati al Covid. In particolare si è intensificata la forte tosse che da qualche giorno non le dà tregua e che ha appunto consigliato il ricovero a scopo precauzionale (si teme che possa degenerare in polmonite)". Il peggioramento è iniziato dopo un ...

