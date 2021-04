Joao Pedro: “Abbiamo i giocatori che possono fare la differenza per la salvezza. Adesso la classifica fa male” (Di domenica 11 aprile 2021) L’attaccante del Cagliari Joao Pedro ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta in casa dell’Inter: “Abbiamo fatto una gara importante, ci dispiace perché è una classifica che fa male. Ma la squadra sta facendo vedere che ci tiene. Abbiamo le carte per raggiungere la salvezza, siamo una squadra comunque forte. Sembrano frasi scontate, ma ci sono giocatori forti che possono fare la differenza. Mancano ancora otto giornale, può succedere di tutto”. Foto: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 aprile 2021) L’attaccante del Cagliariha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta in casa dell’Inter: “fatto una gara importante, ci dispiace perché è unache fa. Ma la squadra sta facendo vedere che ci tiene.le carte per raggiungere la, siamo una squadra comunque forte. Sembrano frasi scontate, ma ci sonoforti chela. Mancano ancora otto giornale, può succedere di tutto”. Foto: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

