Isola dei Famosi: ex naufraga racconta la verità sulla quarantena: "Devo aspettare 14 giorni prima di andare in studio" (Di domenica 11 aprile 2021) Daniela Martani conferma una quarantena di 14 giorni prima di giungere in studio Qualche settimana fa Marco Maddaloni durante una diretta Instagram con ex naufraghi delle edizioni passate de L'Isola dei Famosi aveva fatto una rivelazione. Ovvero che i concorrenti che non riescono a superare il televoto non possono andare nello studio di Cinecittà la settimana successiva alla loro eliminazione. Il motivo? Visto il periodo di pandemia che stiamo vivendo da un anno a questa parte, i naufraghi tornati dall'Honduras dovranno attendere un paio di settimane prima di incontrare la conduttrice Ilary Blasi. A confermare l'iniziale ipotesi del campione olimpico è stata Daniela Martani, attraverso una live su Instagram realizzata nella giornata di ...

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei Motta Santa Anastasia durante il periodo Svevo Di Santi Maria Randazzo Il Castrum Sanctae Anastasiae costituì in epoca normanna e sveva uno dei più importanti presidi militari dell'isola, sia per la sua inaccessibilità naturale e capacità difensiva, sia per il ruolo strategico in termini di offesa - difesa che giocava rispetto alla città ...

Coronavirus. Tutta la Sicilia rischia il lockdown. Vaccini e dati ballerini, la versione di Musumeci ... immunizzare la comunità siciliana, sottoporla a vaccino ed è quello di cui ci stiamo occupando', ha concluso Musumeci, secondo cui la campagna vaccinale sull'isola sta andando bene. La protesta dei ...

Isola dei Famosi: in arrivo cinque nuovi concorrenti Corriere dello Sport.it Casi e ricoveri, allarme nell'Isola "Questo è il risultato dei comportamenti avuti quando l'Isola era in fascia bianca", tuonano gli esperti, che annunciano che i dati caleranno ma molto lentamente. Tanto è vero che anche ieri l'Unità ...

Nuova Isola Carolina Paura per gli alberi secolari Lodi, appello al Comune del referente del Comitato in vista del restyling "Spostare i viali e il muretto comporterebbe toccare le radici" ...

