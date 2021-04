George Russell e Williams troppo sensibile al vento (Di domenica 11 aprile 2021) Il pilota della scuderia di Formula Uno George Russell, ha espresso il proprio parere in merito alla vettura che guida. In Bahrain nel circuito di Sakhir, ha avuto modo di testare la propria monoposto riscontrando delle leggere problematiche legate al vento. Esatto, la macchina ha problemi di sensibilità per quanto riguarda la troppa corrente d’aria. Sainz-F1: uno sport che serve a maturare George Russell: “Mercedes? Sulla stessa barca per quanto riguarda il vento” Il pilota della Williams George Russell crede che le prestazioni della sua vettura e di quelle appartenenti alla Mercedes, si somiglino. Infatti anche il team tedesco ha riscontrato alcuni problemi con il vento che soffiava in Bahrain. L’auto di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 aprile 2021) Il pilota della scuderia di Formula Uno, ha espresso il proprio parere in merito alla vettura che guida. In Bahrain nel circuito di Sakhir, ha avuto modo di testare la propria monoposto riscontrando delle leggere problematiche legate al. Esatto, la macchina ha problemi di sensibilità per quanto riguarda la troppa corrente d’aria. Sainz-F1: uno sport che serve a maturare: “Mercedes? Sulla stessa barca per quanto riguarda il” Il pilota dellacrede che le prestazioni della sua vettura e di quelle appartenenti alla Mercedes, si somiglino. Infatti anche il team tedesco ha riscontrato alcuni problemi con ilche soffiava in Bahrain. L’auto di ...

