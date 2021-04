Funerali del principe Filippo | perché Meghan Markle non ci sarà

(Di domenica 11 aprile 2021) Sabato 17 aprile, alla cerimonia funebre per la sepoltura del Duca di Edimburgo, Meghan Markle non ci sarà. Harry volerà a Londra da solo per dare l’estremo saluto al nonno paterno, Principe consorte della Regina Elisabetta, scomparso lo scorso 9 aprile all’età di 99 anni.

Cerimonia al castello di Windsor. Il nipote arriverà dagli Stati Uniti. Rinuncia il premier Johnson, che ha deciso di cedere il suo posto ad un membro della famiglia reale visto che, a causa delle ... Così il principe, in una breve dichiarazione alla stampa, ha reso omaggio al padre, il principe Filippo, che si è spento ieri all'età di 99 anni.