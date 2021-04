Formula E | ePrix Roma 2021 | griglia di partenza e risultati qualifiche superpole gara-2

(Di domenica 11 aprile 2021) Il rookie Nick Cassidy ha conquistato ladi-2 dell’E-Prix didiE. Il pilota neozelandese della Virgin ha realizzato il miglior tempo della mattinata. Alle sue spalle in(laè in programma alle 13) partiranno Norman Nato (scuderia Venturi) e Pascal Wehrlein (Porsche). Seguono Stoffel Vandoorne, Guenther e Sims. Soltanto in sesta fila (partirà 11°) il leader del Mondiale Sam Bird, mentre il campione in carica Antonio Felix Da Costa partirà dalla 16^ piazza. Di seguito ladicompleta di2. E-PRIX2: LADIPrima fila 1° Cassidy 2° Nato Seconda fila 3° ...

