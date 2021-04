Fiorentina-Atalanta, Iachini: “Sul 2-2 potevamo vincerla, c’è rammarico” (Di domenica 11 aprile 2021) “Siamo partiti male, la partita era su binari equilibrati ma sono stati bravi a sfruttare un calcio piazzato e un mezzo fuorigioco. Nonostante l’episodio del 2-0, siamo andati ad aggredire alti e abbiamo trovato la rimonta. Sul 2-2 potevamo vincerla ma l’episodio del rigore ha cambiato tutto, c’è rammarico”. Queste le parole del tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini dopo la sconfitta per 3-2 contro l’Atalanta. Una doppietta di Vlahovic non basta ai viola per conquistare punti contro la squadra di Gasperini. E sull’attaccante serbo: “Sta crescendo, sta facendo il suo percorso di crescita – ha detto il tecnico ai microfoni di Sky Sport – Ad inizio stagione stava ancora acquistando la condizione ottimale, non c’è stata preparazione e per uno con una stazza del genere può essere più ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) “Siamo partiti male, la partita era su binari equilibrati ma sono stati bravi a sfruttare un calcio piazzato e un mezzo fuorigioco. Nonostante l’episodio del 2-0, siamo andati ad aggredire alti e abbiamo trovato la rimonta. Sul 2-2ma l’episodio del rigore ha cambiato tutto, c’è”. Queste le parole del tecnico dellaGiuseppedopo la sconfitta per 3-2 contro l’. Una doppietta di Vlahovic non basta ai viola per conquistare punti contro la squadra di Gasperini. E sull’attaccante serbo: “Sta crescendo, sta facendo il suo percorso di crescita – ha detto il tecnico ai microfoni di Sky Sport – Ad inizio stagione stava ancora acquistando la condizione ottimale, non c’è stata preparazione e per uno con una stazza del genere può essere più ...

Advertising

Inter_es : Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ?… - Atalanta_BC : ?? Così in campo a Firenze! ?? Here's our line-up to face Fiorentina! Presented by @Plus500 #FiorentinaAtalanta… - Inter : ?? | FILOTTO ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo… - repubblica : Fiorentina-Atalanta 2-3: doppiette di Zapata e Vlahovic, poi Ilicic conferma i nerazzurri al quarto posto - DiMarzio : #SerieA | Le parole di #Gasperini al termine di #FiorentinaAtalanta -