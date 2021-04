Elica | la pandemia non ferma la delocalizzazione

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr – “Essere socialmente responsabili, per, significa essere responsabili non solo nei confronti dell’ambiente e del territorio, ma anche nei confronti delle persone, la prima e più importante risorsa”. Si presenta cosìSpa sul suo sito ufficiale. Stiamo parlando della multinazionale, con sede a Fabriano (in provincia di Ancona), leader mondiale nel settore delle cappe a uso domestico. Purtroppo, l’azienda non si sta mostrando così responsabile nei confronti delle persone. Il gruppo marchigiano vuole delocalizzare in Polonia. L’impatto sociale per il territorio sarebbe molto grave: 400 licenziamenti su 570 dipendenti.Anche gli italiani delocalizzanoQuesta notizia non sta avendo la stessa eco sui media di altre vertenze tipo Embraco. In questo caso non di tratta di stranieri, ma di imprenditori italiani che hanno vorrebbero ...