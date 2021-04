"Da 3 settimane contagi giù". Ma i numeri smentiscono il Cts (Di domenica 11 aprile 2021) Alessandro Ferro In un'intervista al Corriere, il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, ha affermato che da tre settimane c'è una riduzione dei nuovi positivi. I numeri, però, non gli danno ragione "Per la terza settimana consecutiva c’è una riduzione della diffusione del contagio", ha affermato Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e dal 17 marzo 2021 anche coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts). contagi giù, quindi: ma sarà proprio così? Cosa dice il Cts "Sono, infatti, in miglioramento sia l’incidenza cumulativa di tamponi positivi ogni 100mila abitanti scesa al valore di 185 contro 239 della settimana precedente e il valore di Rt pure diminuito a 0.92 dal precedente valore di 0.98 - continua il Prof. Locatelli intervistato dal Corriere della Sera - Sono in ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 11 aprile 2021) Alessandro Ferro In un'intervista al Corriere, il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, ha affermato che da trec'è una riduzione dei nuovi positivi. I, però, non gli danno ragione "Per la terza settimana consecutiva c’è una riduzione della diffusione delo", ha affermato Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e dal 17 marzo 2021 anche coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts).giù, quindi: ma sarà proprio così? Cosa dice il Cts "Sono, infatti, in miglioramento sia l’incidenza cumulativa di tamponi positivi ogni 100mila abitanti scesa al valore di 185 contro 239 della settimana precedente e il valore di Rt pure diminuito a 0.92 dal precedente valore di 0.98 - continua il Prof. Locatelli intervistato dal Corriere della Sera - Sono in ...

