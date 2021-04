CorSport: Samp-Napoli, Gattuso ne cambia cinque, Mertens e Lozano in panchina (Di domenica 11 aprile 2021) Contro la Sampdoria, oggi alle 15, Gattuso ne cambierà cinque: Ospina, Manolas, Mario Rui, Politano e Osimhen. Il Corriere dello Sport dà le ultime notizie sulla formazione del Napoli. Il centravanti sarà Victor Osimhen: Mertens e Lozano finiscono in panchina. “Mertens questa volta partirà dalla panchina e come lui anche Lozano”. In porta andrà Ospina. Davanti a lui, sulla linea difensiva, Di Lorenzo, Koulibaly e Manolas, Mario Rui. In mediana confermati Demme e Fabian. Mentre sulla trequarti ci saranno Politano, Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen. È questa la formazione provata ieri dal tecnico durante la rifinitura svolta a Castel Volturno. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 aprile 2021) Contro ladoria, oggi alle 15,ne cambierà: Ospina, Manolas, Mario Rui, Politano e Osimhen. Il Corriere dello Sport dà le ultime notizie sulla formazione del. Il centravanti sarà Victor Osimhen:finiscono in. “questa volta partirà dallae come lui anche”. In porta andrà Ospina. Davanti a lui, sulla linea difensiva, Di Lorenzo, Koulibaly e Manolas, Mario Rui. In mediana confermati Demme e Fabian. Mentre sulla trequarti ci saranno Politano, Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen. È questa la formazione provata ieri dal tecnico durante la rifinitura svolta a Castel Volturno. L'articolo ilsta.

