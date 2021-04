Calcio: Serie A, Verona-Lazio 0-1 (Di domenica 11 aprile 2021) Verona, 11 apr. - (Adnkronos) - La Lazio sconfigge 1-0 il Verona in un match della trentesima giornata disputato allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. A decidere la partita le rete di Milinkovic-Savic al 92'. In classifica i biancocelesti sono sesti con 55 punti e restano in piena corsa per un posto in Champions League, mentre i gialloblù sono ottavi con 41 punti. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021), 11 apr. - (Adnkronos) - Lasconfigge 1-0 ilin un match della trentesima giornata disputato allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. A decidere la partita le rete di Milinkovic-Savic al 92'. In classifica i biancocelesti sono sesti con 55 punti e restano in piena corsa per un posto in Champions League, mentre i gialloblù sono ottavi con 41 punti.

