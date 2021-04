Benevento-Sassuolo, Inzaghi: “Servirà partita perfetta, possiamo farcela” (Di domenica 11 aprile 2021) “Sono sicuro che la squadra farà una grande partita. Abbiamo di fronte una squadra fortissima che vanta quattro nazionali italiani. Ci vuole la partita perfetta, ma questa squadra ha già dimostrato di poterlo fare e di superare qualsiasi ostacolo. Domani abbiamo una grande chance perché sappiamo che gli otto punti in più sono rimasti e c’è la possibilità di allungare ulteriormente”. Così Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, alla vigilia della sfida contro il Sassuolo di domani sera. Un’occasione importantissima per i campani per allungare su Cagliari e Parma, uscite sconfitte dai confronti con Inter e Milan. Inzaghi fa poi il punto degli indisponibili e dei recuperati: “Tranne Moncini, ci sono tutti. Ho ancora un giorno per valutare come schierare la squadra. Al di ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) “Sono sicuro che la squadra farà una grande. Abbiamo di fronte una squadra fortissima che vanta quattro nazionali italiani. Ci vuole la, ma questa squadra ha già dimostrato di poterlo fare e di superare qualsiasi ostacolo. Domani abbiamo una grande chance perché sappiamo che gli otto punti in più sono rimasti e c’è la possibilità di allungare ulteriormente”. Così Filippo, tecnico del, alla vigilia della sfida contro ildi domani sera. Un’occasione importantissima per i campani per allungare su Cagliari e Parma, uscite sconfitte dai confronti con Inter e Milan.fa poi il punto degli indisponibili e dei recuperati: “Tranne Moncini, ci sono tutti. Ho ancora un giorno per valutare come schierare la squadra. Al di ...

Advertising

Inter : ?? | FILOTTO ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo… - Inter_id : ????. ????????????????????. ????????????????. ? Benevento ?? ? Fiorentina ? ? Lazio ?? ? AC Milan ? ? Genoa ?? ? Parma ? ? Atalanta ?? ? T… - Inter_en : ?? | WINNING RUN ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? AC Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuo… - anteprima24 : ** #Sassuolo, i #Convocati per ##Benevento: la decisione su Berardi, Bourabia e Defrel ** - CalcioPillole : Diramata la lista dei convocati del #Sassuolo per la sfida contro il #Benevento di domani. Out #Caputo, #Berardi e… -