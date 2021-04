Basket Serie A1 2020/2021, Virtus Bologna-Trieste 81-67: cronaca e tabellino (Di domenica 11 aprile 2021) La Segafredo Virtus Bologna ha sconfitto per 81-67 l’Allianz Pallacanestro Trieste nel match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. La formazione triestina ha provato subito a scappar via, ma i padroni di casa sono riusciti a ricucire rapidamente per poi allungare nel secondo periodo. A Trieste non sono bastati i 15 punti di Henry (3/6 da tre punti), mentre in una Virtus a “mezzo servizio” spiccano i 17 punti messi a segno da Abass (3/5 da tre) e i 16 di Adams. Di seguito la cronaca ed il tabellino del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LA cronaca Grande avvio di Trieste (2-8), ma il tentativo di fuga si arresta in pochi minuti, con la ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) La Segafredoha sconfitto per 81-67 l’Allianz Pallacanestronel match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato diA1. La formazione triestina ha provato subito a scappar via, ma i padroni di casa sono riusciti a ricucire rapidamente per poi allungare nel secondo periodo. Anon sono bastati i 15 punti di Henry (3/6 da tre punti), mentre in unaa “mezzo servizio” spiccano i 17 punti messi a segno da Abass (3/5 da tre) e i 16 di Adams. Di seguito laed ildel match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LAGrande avvio di(2-8), ma il tentativo di fuga si arresta in pochi minuti, con la ...

Advertising

sscnapoli : ?? | Complimenti al Napoli Basket, vincitore della Coppa Italia di Serie A2 ?? - zazoomblog : Basket Serie A1 2020-2021 Virtus Bologna-Trieste 81-67: cronaca e tabellino - #Basket #Serie #2020-2021 #Virtus - sportface2016 : #Basket | #SerieA1 2020/2021, #VirtusBologna batte #Trieste per 81-67: cronaca e tabellino del match - FirenzeBkBlog : Serie C - Basket C Gold Toscana: risultati 9ª giornata e classifica - zazoomblog : Basket Serie A 2020-2021: la Reyer Venezia batte Brescia Trento supera Cantù allo scadere con un canestro di Willia… -