Ascolti tv ieri 10 aprile 2021: Amici Serale fa boom e sbaraglia concorrenza (Di domenica 11 aprile 2021) Continua il successo della ventesima edizione della Scuola più longeva d'Italia firmata Maria De Filippi. Tutti i dati della giornata di ieri L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 11 aprile 2021) Continua il successo della ventesima edizione della Scuola più longeva d'Italia firmata Maria De Filippi. Tutti i dati della giornata diL'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

BlogSocialTv1 : Ieri mattina ottimi ascolti per @unomattina in famiglia segna 1.555.000 spettatori al 22.3%, 1.422.000 al 21.0% e… - Ross1033 : A fronte degli ascolti assurdi di quest’anno #Amici2020 si sta rivelando fallimentare come gara, dopo l’uscita ieri… - F_Feliziani : Scusate ma sta diventando una battaglia personale. Da quando, un programma che vince tutti i venerdì sera, si può d… - Soemi98_ : RT @dua_italia: ?? | Ieri 'Levitating' (ft. DaBaby) ha raggiunto un ulteriore peak di ascolti su Spotify, ottenendo 3.185.352 streams! — So… - infoitcultura : Ascolti tv 9 aprile: share di ieri sera-Tutti i dati Auditel -