Ascolti TV | dati Auditel di ieri | sabato 10 aprile 2021

(Di domenica 11 aprile 2021)tv: idei programmi più visti di10, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film tv Sotto copertura ha totalizzato 3125 spettatori (13.84% di share); su Canale5 la puntata del talent show Amici di Maria De Filippi ha avuto 5734 spettatori (share 25.96%). Su Italia1 il film Wonder Park ha ottenuto 1132 spettatori (4.26%); su Rai2 l’episodio di FBI 1364 (5.08%) e quello di Blue Bloods 1300 (4.85%); su Rai3 il programma Città segrete ha totalizzato 2248 spettatori (share 9.43%); su Rete4 il film Ruslan 380 spettatori (3.36%); su La7 il programma Speciale Eden – Missione pianeta ne ha avuti 489 (1.89%)....

Continua il successo della ventesima edizione della Scuola più longeva d'Italia firmata Maria De Filippi. Tutti idella giornata di ...Nuovo duello tra Rai 1 e Canale 5. Sotto Copertura contro Amici di Maria De Filippi . Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, sabato 10 aprile 2021 ? Ecco tutti iAuditel della prima serata. Analizziamo quelli in merito ai maggiori canali del digitale terrestre per scoprire insieme le preferenze ...La cittadinanza ha bisogno di teatro, ha bisogno di “essere insieme”. Laboratori, ascolto, progetto: è un dovere etico. Io non so chi pagherà il danno di questo sperpero: rischia di morire un comparto ...che trasmette i dati degli MDU provenienti dai vari televisori della famiglia-campione alla centrale attraverso la linea telefonica. I dati vengono poi elaborati al computer centrale di Milano e ...