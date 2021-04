Vacanze in tempi di pandemia, indagine Istat (Di sabato 10 aprile 2021) . I viaggi dei residenti in Italia nel 2020 toccano il loro minimo storico: nel 2020 la flessione è del -44,8% Un settore, quello del turismo, messo dunque a dura prova dall’emergenza sanitaria ed è per questo che le Vacanze in tempi di pandemia e i viaggi ne hanno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il podio delle Vacanze 2020, indagine Cna Turismo Copenaghen Bari con volo diretto Scandinavian Airlines Inizia il controesodo, Vacanze finite Turismo italiano ancora in recessione ma è passato lo shock Covid19 Stop ai viaggi di Natale, continua la crisi del turismo Vacanze 2021, idea azzardata? Leggi su webmagazine24 (Di sabato 10 aprile 2021) . I viaggi dei residenti in Italia nel 2020 toccano il loro minimo storico: nel 2020 la flessione è del -44,8% Un settore, quello del turismo, messo dunque a dura prova dall’emergenza sanitaria ed è per questo che leindie i viaggi ne hanno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il podio delle2020,Cna Turismo Copenaghen Bari con volo diretto Scandinavian Airlines Inizia il controesodo,finite Turismo italiano ancora in recessione ma è passato lo shock Covid19 Stop ai viaggi di Natale, continua la crisi del turismo2021, idea azzardata?

