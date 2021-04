Ultime Notizie Roma del 10-04-2021 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 aprile 2021)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio il 38,79% degli over 80 in Italia è stato vaccinato anche con il richiamo mentre il 68,20% ha ricevuto solo la prima dose il dato riportato nel report del governo aggiornato a questa mattina per quale emerge come la fascia di età 70-79 anni è stato vaccinato Alpine 2 48% è solo il 19 89% ha ricevuto la prima dose Life e intanto in un parere legato la nuova circolare del Ministero delle vaccinazioni a firma che è possibile posticipare la Seconda dose di vaccino per I said seiser moderna Ma non è possibile superare ogni caso intervallo di 42 giorni per entrambi i vaccini di intervallo ottimale resta di 21 giorni per il vaccino di PSY 328 per quello di moderna e da lunedì 12 aprile rientro da scuola per seguire le lezioni in presenza poco più di 6 milioni e mezzo di alunni ...